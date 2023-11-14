В одной бывшей советской республике резко бросили пить

OECD: Литва, Латвия и Чехия возглавили список самых пьющих стран мира

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) сравнила потребление спиртных напитков в 48 странах мира и опубликовала свои выводы. Об этом сообщает Fox News.

Список самых пьющих стран мира возглавили бывшие советские республики и государства Восточной Европы. Лидерами стали Латвия и Литва, жители которых выпивали в среднем 12 литров алкоголя в год. За ними следуют Эстония, Чехия и Болгария, где потребляют на литр меньше. Данных по России в отчете нет.

В среднем жители рассматривавшихся стран выпивали 8,6 литра алкоголя в год. В 2011 году этот показатель был выше и составлял 8,9 литра. Сильнее всего он сократился в Литве: десять лет назад там пили на два литра в год больше. Еще одной страной, где резко бросили пить, стала Ирландия. В Латвии же наоборот теперь пьют на два литра больше, чем в 2011 году. Потребление выросло и в Мексике и Норвегии, но лишь на литр.

Запои случаются у 19 процентов взрослых жителей стран, включенных в отчет. В Дании, Румынии и Великобритании с этой проблемой сталкиваются более 30 процентов населения. В Италии и Турции — менее трех процентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали употреблять больше алкогольных напитков. Рейтинг самых пьющих регионов возглавили Сахалинская область и Чукотский автономный округ.