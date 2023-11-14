Байден призвал к менее интенсивным военным действиям рядом с больницами в Газе

Президент США Байден: больницы в секторе Газа должны быть лучше защищены

Президент США Джо Байден призвал к менее интенсивным военным действиям рядом с больницами в секторе Газа и заявил, что они должны быть лучше защищены. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Американский лидер подчеркнул, что официальные лица США поддерживают контакт с израильской стороной, чтобы обеспечить паузу в боевых действиях и освободить заложников ХАМАС. «Я сохраняю некоторую надежду, но больницы необходимо защитить», — сказал он.

Советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Соединенные Штаты и Израиль «не хотят видеть перестрелки в больницах».

Ранее в Государственном департаменте США обвинили Байдена в «распространении дезинформации» из-за слов о конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в речи 10 октября.