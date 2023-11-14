Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:19, 14 ноября 2023Мир

Байден призвал к менее интенсивным военным действиям рядом с больницами в Газе

Президент США Байден: больницы в секторе Газа должны быть лучше защищены
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Al Drago — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден призвал к менее интенсивным военным действиям рядом с больницами в секторе Газа и заявил, что они должны быть лучше защищены. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Американский лидер подчеркнул, что официальные лица США поддерживают контакт с израильской стороной, чтобы обеспечить паузу в боевых действиях и освободить заложников ХАМАС. «Я сохраняю некоторую надежду, но больницы необходимо защитить», — сказал он.

Советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что Соединенные Штаты и Израиль «не хотят видеть перестрелки в больницах».

Ранее в Государственном департаменте США обвинили Байдена в «распространении дезинформации» из-за слов о конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа в речи 10 октября.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские БПЛА сбиты над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями

      Роскошный подарок бывшего мужа Бородиной для новой возлюбленной обругали в сети

      ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Челябинске

      Гол россиянина помог «Колорадо» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ

      Бизнес пожаловался на необходимость имитации возврата валютной выручки

      Порнозвезда назвала главный урок работы в индустрии

      В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

      Блинкен созвонился с новым главой МИД Великобритании и обсудил Израиль и Украину

      В России оценили возможность сокращения рабочего времени по пятницам

      Назван срок начала работы российского «Кондора-ФКА»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости