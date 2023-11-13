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19:42, 13 ноября 2023Мир

В Госдепе США обвинили Байдена в дезинформации из-за Газы

Axios: в Госдепе США Байдена обвинили в дезинформации из-за слов о Газе
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Leah Millis / Reuters

В Государственном департаменте США обвинили американского лидера Джо Байдена в «распространении дезинформации» из-за слов о конфликте между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на полученный меморандум из Госдепа.

«Не приводя конкретных примеров, в меморандуме Байдена обвиняют в "распространении дезинформации в своей речи 10 октября" в поддержку Израиля», — отмечает издание.

Кроме того, авторы документа «настоятельно рекомендуют (правительству США) выступать за освобождение заложников как ХАМАС, так и (Израилем)». По их мнению, Израиль «удерживает тысячи палестинцев, в том числе тех, кому не были предъявлены обвинения».

Издание подчеркивает, что риторика меморандума во многом совпадает с критикой левых демократов, которые разочарованы поддержкой Израиля Байденом. Подобная ситуация может негативно сказаться на единстве Демократической партии США и возможностях Байдена на переизбрание на президентских выборах 2024 года.

Ранее Axios сообщала, что Демократическая партия раскололась из-за наличия как пропалестинских, так и произраильских конгрессменов, что может сказаться на выборах и голосованиях в Конгрессе по различным законопроектам.

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      Максим Габриелян
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