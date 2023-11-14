Белоруссия потребовала от Литвы компенсацию за разрыв договора

Минск потребовал от Литвы миллиард евро за разрыв договора о транзите удобрений

Белоруссия потребовала от Литвы миллиард евро в виде компенсации за разрыв договора о транзите удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский морской порт. Об этом сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы, передает ТАСС.

«Белорусская сторона уведомила нас об обращении в арбитраж, который она обосновывает литовско-белорусским договором 1999 года о поощрении и охране инвестиций», — говорится в сообщении.

Правительство Литвы аннулировало договор, заключенный с Минском, объяснив его не отвечающим интересам нацбезопасности. Решение было принято после введения США санкций против десятков белорусских компаний.

Ранее заместитель министра иностранных дел (МИД) Белоруссии Игорь Назарук обвинил Литву в несоблюдении международных обязательств. Он отметил, что ряд международных документов обязывает прибалтийское государство обеспечить доступ к портам для Белоруссии, не имеющей выхода к морю.