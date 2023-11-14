Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 14 ноября 2023Бывший СССР

Белоруссия потребовала от Литвы компенсацию за разрыв договора

Минск потребовал от Литвы миллиард евро за разрыв договора о транзите удобрений

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Белоруссия потребовала от Литвы миллиард евро в виде компенсации за разрыв договора о транзите удобрений производства ОАО «Беларуськалий» в Клайпедский морской порт. Об этом сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы, передает ТАСС.

«Белорусская сторона уведомила нас об обращении в арбитраж, который она обосновывает литовско-белорусским договором 1999 года о поощрении и охране инвестиций», — говорится в сообщении.

Правительство Литвы аннулировало договор, заключенный с Минском, объяснив его не отвечающим интересам нацбезопасности. Решение было принято после введения США санкций против десятков белорусских компаний.

Ранее заместитель министра иностранных дел (МИД) Белоруссии Игорь Назарук обвинил Литву в несоблюдении международных обязательств. Он отметил, что ряд международных документов обязывает прибалтийское государство обеспечить доступ к портам для Белоруссии, не имеющей выхода к морю.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине объяснили, что привело к ракетному удару по ждавшим награждения военным. Место церемонии не маскировали

      Спор об уходе за животными закончился утоплением работника фермы

      Белоруссия потребовала от Литвы компенсацию за разрыв договора

      В Палестине заявили об окружении медкомплекса войсками Израиля

      Суд в Петербурге заменил историческую дверь «входом в Нарнию»

      Российские солдаты с автоматами покинули воинскую часть близ границы с Украиной. Их нашли за два часа

      Раскрыты подробности о личностях покинувших часть российских военных

      Линда Евангелиста рассказала об увлечении опасными диетами после 30 лет

      США выделят миллион долларов на расследование преступлений на Украине

      Путин поручил давать россиянам больше денег по одной ипотечной программе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости