В Белоруссии сравнили Литву с дворовой шпаной

Замглавы МИД Белоруссии Назарук обвинил Литву в несоблюдении международных прав

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Белоруссии Игорь Назарук обвинил Литву в несоблюдении международных обязательств. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

Замглавы МИД отмечает, что ряд международных документов обязывает прибалтийское государство обеспечить доступ к портам для Белоруссии, не имеющей выхода к морю. Он также напомнил, что республика инвестировала в морской терминал Клайпеды, и теперь лишена своей собственности.

«Мне напоминают эти ситуации, условно говоря, дворовую шпану, которая, заручившись поддержкой старших хулиганов, начинает показывать, какая она не то чтобы храбрая, а какая она активная. Правда, одного щелбана хватит, чтобы остудить весь пыл», — заявил чиновник.

В то же время Назарук выразил надежду, что более авторитетные государства смогут убедить Литву изменить свою позицию.

Ранее стало известно, что в Литве предложили передавать российские автомобили Украине. В настоящий момент зарегистрированным в России транспортным средствам запрещен въезд на территорию республики.