Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 14 ноября 2023Бывший СССР

В Белоруссии сравнили Литву с дворовой шпаной

Замглавы МИД Белоруссии Назарук обвинил Литву в несоблюдении международных прав

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Белоруссии Игорь Назарук обвинил Литву в несоблюдении международных обязательств. Его слова приводит «Sputnik Беларусь».

Замглавы МИД отмечает, что ряд международных документов обязывает прибалтийское государство обеспечить доступ к портам для Белоруссии, не имеющей выхода к морю. Он также напомнил, что республика инвестировала в морской терминал Клайпеды, и теперь лишена своей собственности.

«Мне напоминают эти ситуации, условно говоря, дворовую шпану, которая, заручившись поддержкой старших хулиганов, начинает показывать, какая она не то чтобы храбрая, а какая она активная. Правда, одного щелбана хватит, чтобы остудить весь пыл», — заявил чиновник.

В то же время Назарук выразил надежду, что более авторитетные государства смогут убедить Литву изменить свою позицию.

Ранее стало известно, что в Литве предложили передавать российские автомобили Украине. В настоящий момент зарегистрированным в России транспортным средствам запрещен въезд на территорию республики.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России

      В Кремле прокомментировали отказ Пашиняна от участия в заседании ОДКБ

      Анонсировано совещание Путина по ТЭК

      Человечество оказалось на грани эволюционного тупика

      Врачи назвали неожиданную причину головной боли

      Бывшего главу российской компании обвинили в миллиардной растрате имущества

      Генерал ВСУ назвал Залужного виновным в провале контрнаступления

      Африканская сборная снялась с отбора к ЧМ из-за возможного побега футболистов

      Россиян предупредили о снижении цен на отели Египта

      Осужденный за расправу над Политковской получил помилование

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости