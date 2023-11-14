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08:34, 14 ноября 2023Россия

Беспилотник атаковал российский химический завод

Baza: в Брянской области беспилотник ВСУ атаковал химический завод

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В одном из цехов химического завода в Брянской области нашли неразорвавшийся беспилотник. Об атаке на промышленный объект в приграничном регионе сообщает Baza в Telegram-канале.

По его информации, дрон нашли в строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР» в населенном пункте Сельцо. Беспилотник самолетного типа нес на себе взрывчатку.

Никто не пострадал, крышу цеха химического завода пробило в трех местах. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Других подробностей о случившемся не приводится.

Ранее о попытках ВСУ атаковать химический завод в Брянской области уже сообщалось. Так, украинские военные предприняли попытку атаки на объект 13 октября с помощью беспилотника авиационного типа. Устройство подавили силами радиоэлектронной борьбы, оно упало на крышу одного из цехов и взорвалось. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

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      Анастасия Шейкина
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