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08:48, 13 октября 2023Россия

ВСУ попытались атаковать химический завод в российском регионе

В Брянской области пытавшийся атаковать химзавод дрон подавили средствами РЭБ

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались атаковать химический завод в Брянской области. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации издания, Украина попыталась атаковать завод имени 50-летия СССР около двух часов ночи в пятницу, 13 октября, с помощью беспилотника авиационного типа.

Устройство подавили силами радиоэлектронной борьбы, оно упало на крышу одного из цехов и взорвалось. Никто не пострадал, о разрушениях информации не приводится.

Ранее средства РЭБ подавили украинский беспилотник самолетного типа на окраине Брянска в ночь на пятницу, 13 октября. В Минобороны назвали действия Киева попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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