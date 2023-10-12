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23:24, 12 октября 2023Россия

Минобороны заявило о перехвате беспилотников над российскими регионами

Минобороны России заявило о перехвате БПЛА над Брянской и Белгородской областями

Фото: Unsplash

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя регионами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что российские ПВО совершили перехват двух беспилотников над Брянской и Белгородской областями около 22:00 по московскому времени. Дроны самолетного типа были уничтожены, а попытка Киева совершить террористическую атаку пресечена.

Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к городу. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В четверг, 12 октября, российские военные также подавили украинский беспилотник на окраине Брянска. При падении дрона произошла детонация взрывного устройства. В результате происшествия никто не пострадал.

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    Марина Совина
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