Больнице в секторе Газа пришлось хоронить погибших на своей территории

Al Hadath: во дворе больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа захоронили 170 человек

Окруженная израильскими военными больница «Аш-Шифа» в секторе Газа вынуждена захоронить на своей территории тела как минимум 170 человек. Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кудра, его цитирует телеканал Al Hadath.

По его данным, 170 человек «сейчас хоронят во дворе больницы, превратившейся в братскую могилу», и еще 100 тел находятся на территории больничного комплекса, что угрожает эпидемиологической ситуации.

Ранее старший советник израильского премьер-министра Марк Регев заявил, что Армия обороны Израиля займется эвакуацией новорожденных детей из больницы «Аш-Шифа», оставшейся без электричества и водоснабжения.