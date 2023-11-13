Израиль эвакуирует младенцев из оставшейся без света больницы в Газе
ЦАХАЛ эвакуирует новорожденных детей из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) займется эвакуацией новорожденных детей из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, оставшейся без электричества и водоснабжения. С таким заявлением выступил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев. Его цитирует РИА Новости.
«Мы не заинтересованы в том, чтобы этим детям был причинен какой-либо вред», — сказал он, добавив, что младенцы будут перевезены в безопасное место на машинах скорой помощи.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в ходе ожесточенных боев с палестинскими силами израильские военные были остановлены в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа.