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12:32, 13 ноября 2023Мир

Израиль эвакуирует младенцев из оставшейся без света больницы в Газе

ЦАХАЛ эвакуирует новорожденных детей из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газе

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) займется эвакуацией новорожденных детей из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа, оставшейся без электричества и водоснабжения. С таким заявлением выступил старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы этим детям был причинен какой-либо вред», — сказал он, добавив, что младенцы будут перевезены в безопасное место на машинах скорой помощи.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что в ходе ожесточенных боев с палестинскими силами израильские военные были остановлены в районе медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа.

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      Глеб Бажуткин
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