Депутат Рады чуть не назвала дочь в честь американского ПТРК Javelin

Депутат Рады Устинова рассказала, что хотела назвать дочь в честь ПТРК Javelin

Депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова рассказала, что чуть не назвала свою дочь в честь американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом она рассказала в интервью изданию Hill.

Девочка родилась в апреле 2022 года и мать хотела дать ей имя Джавелина, однако муж отговорил ее от такого варианта и дочь назвали Викторией.

Ранее блогер из Киева Тереза Дрозд решила обратиться к психотерапевту после того, как услышала говорящего на русском языке украинского солдата. Она также заявила, что не понимает, за что воюет этот боец.