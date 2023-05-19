Киевская блогер обратится к психотерапевту из-за русской речи солдата ВСУ

Блогер из Киева решила пойти к врачу после того, как солдат ВСУ заговорил на русском

Блогер из Киева Тереза Дрозд решила обратиться к психотерапевту после того, как услышала говорящего на русском языке солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал Политика страны. Она также заявила, что не понимает, за что воюет этот боец.

«Когда я слышу, как парень в военной форме разговаривает со мной на украинском, с кем-то по телефону суржиком, а перед остановкой кричит водителю "аткройте заднюю", "на астановке". Для чего он идет воевать? Чтобы было больше астановок?» — написала Дрозд в социальных сетях.

Она задалась и иным вопросом: воюет ли этот солдат за то, чтобы ее будущие дети также говорили на русском? После этого случая Дрозд пообещала обратиться к психотерапевту, чтобы тот помог ей перестать ненавидеть русскоязычных украинцев.

В феврале экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ненависть к русскому языку представляет собой тяжелое психологическое отклонение. А уже в мае указал на то, что Киев остается русскоязычным городом и со временем число русскоговорящих людей в нем будет увеличиваться.