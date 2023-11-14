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18:55, 14 ноября 2023Бывший СССР

Депутат Рады пожаловалась на изменение общения с США о предоставлении помощи

Депутат Рады Устинова: общение с США о предоставлении помощи изменилось

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Общение представителей Украины с США о предоставлении помощи изменилось на фоне падения общественной поддержки Киева. На это пожаловалась депутат Верховной Рады Александра Устинова, передает издание Hill.

По ее словам, раньше Вашингтон в вопросе оказания поддержки придерживался позиции «Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Теперь же представители Украины вынуждены рассказывать о своих планах, как соблюдается подотчетность и насколько обеспечена прозрачность с правительством.

Ранее министр финансов Украины Cергей Марченко сообщил, что республике грозит дыра в бюджете в размере почти 30 миллиардов долларов, если страна перестанет получать поддержку от западных союзников.

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      Алевтина Запольская
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