Депутат Рады пожаловалась на изменение общения с США о предоставлении помощи

Депутат Рады Устинова: общение с США о предоставлении помощи изменилось

Общение представителей Украины с США о предоставлении помощи изменилось на фоне падения общественной поддержки Киева. На это пожаловалась депутат Верховной Рады Александра Устинова, передает издание Hill.

По ее словам, раньше Вашингтон в вопросе оказания поддержки придерживался позиции «Мы собираемся поддерживать Украину столько, сколько потребуется». Теперь же представители Украины вынуждены рассказывать о своих планах, как соблюдается подотчетность и насколько обеспечена прозрачность с правительством.

Ранее министр финансов Украины Cергей Марченко сообщил, что республике грозит дыра в бюджете в размере почти 30 миллиардов долларов, если страна перестанет получать поддержку от западных союзников.