Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:14, 14 ноября 2023Из жизни

Женщина с двумя матками забеременела двойней

WVTM 13: в США женщина с двумя матками забеременела двойней

Фото: Unsplash

Жительница США Келси Хэтчер с двумя матками и шейками матки забеременела двойней. Об этом сообщает WVTM 13.

У женщины из штата Алабама удвоение матки — порок развития, при котором у женщины образуются две обособленные матки. Несмотря на аномалию, американка родила трех здоровых детей. Хэтчер не собиралась заводить еще одного ребенка, пока весной 2022 года внезапно не узнала, что беременна в четвертый раз.

Во время первого УЗИ женщине сообщили, что она станет матерью двух детей. Выяснилось, что они находятся в разных матках. «Две шейки матки или удвоенная матка встречаются менее чем у одного процента женщин, может, у трех на тысячу. А вероятность того, что в каждом из органов будет по ребенку, просто невероятно низкая», — отметил доктор Ричард Дэвис из университета города Бирмингем, штат Алабама, специализирующийся на беременностях высокого риска.

Материалы по теме:
«Многим неясно, что женщины — люди» Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
«Многим неясно, что женщины — люди»Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
6 ноября 2019
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020

Дэвис добавил, что роды каждого из детей могут начаться в разное время. По его словам, существует вероятность, что они появятся на свет с разницей в несколько часов, дней или даже недель. Хэтчер станет матерью двух дочерей. Предполагается, что она родит девочек в конце декабря.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Австралии с двумя матками стала матерью двойняшек. По словам женщины, ее беременность протекала хорошо, и она постоянно находилась под наблюдением врачей.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

      Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

      Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях. Почему после этого над ней стали издеваться?

      США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

      Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

      Женщина заболела гриппом и лишилась всех конечностей

      Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

      Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца по возвращению к поединкам

      ООН осудила военные методы Украины

      Жириновский в 1999 году предрек проблемы США в случае объединения России и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости