WVTM 13: в США женщина с двумя матками забеременела двойней

Жительница США Келси Хэтчер с двумя матками и шейками матки забеременела двойней. Об этом сообщает WVTM 13.

У женщины из штата Алабама удвоение матки — порок развития, при котором у женщины образуются две обособленные матки. Несмотря на аномалию, американка родила трех здоровых детей. Хэтчер не собиралась заводить еще одного ребенка, пока весной 2022 года внезапно не узнала, что беременна в четвертый раз.

Во время первого УЗИ женщине сообщили, что она станет матерью двух детей. Выяснилось, что они находятся в разных матках. «Две шейки матки или удвоенная матка встречаются менее чем у одного процента женщин, может, у трех на тысячу. А вероятность того, что в каждом из органов будет по ребенку, просто невероятно низкая», — отметил доктор Ричард Дэвис из университета города Бирмингем, штат Алабама, специализирующийся на беременностях высокого риска.

Дэвис добавил, что роды каждого из детей могут начаться в разное время. По его словам, существует вероятность, что они появятся на свет с разницей в несколько часов, дней или даже недель. Хэтчер станет матерью двух дочерей. Предполагается, что она родит девочек в конце декабря.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Австралии с двумя матками стала матерью двойняшек. По словам женщины, ее беременность протекала хорошо, и она постоянно находилась под наблюдением врачей.

