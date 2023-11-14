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21:47, 14 ноября 2023Бывший СССР

Украина наладила серийный выпуск морских беспилотников

Вице-премьер Федоров: Украина наладила серийный выпуск морских беспилотников

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина наладила серийный выпуск морских беспилотников, об этом рассказал вице-премьер страны Михаил Федоров, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас на Украине активно масштабируется производство надводных дронов. «Мы уже перешли к серийному производству, их сейчас производится достаточно много», — подчеркнул он.

Как указал Федоров, также идет активная разработка новых моделей безэкипажных катеров с некими «сюрпризами».

Ранее «Укроборонпром» запустил серийное производство беспилотников-камикадзе с дальностью полета до одной тысячи километров, что позволяет, к примеру, достать до Петербурга. Как уточнил генеральный директор предприятия Герман Сметанин, в рамках работ по созданию дронов идет кооперация с иностранными партнерами.

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