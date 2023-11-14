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16:47, 14 ноября 2023Ценности

Эмили Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски раскрыла отношение к собственной внешности. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Elle.

32-летняя знаменитость рассказала, что ранее старалась соответствовать стандартам той среды, в которой она находилась. «Если мне надо было быть сексуально привлекательной, то я использовала очень много макияжа. Если мне надо было, чтобы более серьезная публика воспринимала меня всерьез, то я красилась меньше», — призналась она.

Однако в настоящий момент манекенщицу больше не волнуют мнения других людей по поводу ее внешнего вида. «Мне уже все равно. Люди могут понять, кто я, а если нет, то это их вина. (...) Мне нравится чувствовать себя собой», — заключила собеседница издания.

В октябре 2022 года в беседе с журналистами Harper's Bazaar Эмили Ратаковски заявила, что сексуализирует свой образ намеренно ради заработка. «Не думаю, что продала бы столько книг, если бы не делала этого. Так работает мир. Мы все — части систем, с которыми не согласны. Если бы я перестала публиковать эти фотографии, что бы это изменило?» — объяснила она.

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      Мария Винар
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