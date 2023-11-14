Енотовидная собака «нелегально» поселилась в калининградском зоопарке

В зоопарке Калининграда «нелегально» поселилась енотовидная собака

В зоопарке Калининграда «нелегально» поселилась енотовидная собака. Животное попало на видео, его опубликовал Telegram-канал SHOT.

По его данным, енотовидная собака несколько дней бродила возле Центрального парка, потом по улице Зоологической и наконец добралась до зоопарка. Сейчас она гуляет там по ночам, а днем прячется, но не хочет никуда уходить.

Сотрудники зоопарка не хотят брать собаку к себе, потому что это дикое животное со своей жизнью. Но кормить ее тоже отказываются, чтобы не приручать.

Ранее сообщалось, что в контактном зоопарке под Сысертью в Свердловской области появятся две маленькие капибары. Сейчас для них готовят вольер. Власти решили взять именно маленьких животных, чтобы заботиться о них.

