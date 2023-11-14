Фотографии кокаина из Белого дома попали в сеть

Daily Mail впервые опубликовала фотографии кокаина из Белого дома

Британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии кокаина, найденного этим летом в одном из шкафчиков в Белом доме. Издание отмечает, что они публикуются впервые.

«Секретная служба опубликовала изображения мешочка с белым порошком, который был найден в закутке, используемом для хранения личных вещей возле западного административного входа в Белый дом», — пишет таблоид.

Кокаин нашли в шкафчике № 50 2 июля, когда семья Байденов, включая сына президента США Хантера, проводила выходные в Кэмп-Дэвиде. Вещество идентифицировали как запрещенный наркотик. Это привело к эвакуации западного крыла и закрытию улиц вокруг Белого дома, а затем положило начало 11-дневному расследованию. Документы, полученные Daily Mail, также показывают, что в расследование был вовлечен заместитель директора ФБР Пол Эббейт. Вокруг семьи Байденов вспыхнул скандал.

«Секретная служба закрыла расследование менее чем за две недели из-за "отсутствия доказательств". Список подозреваемых был сокращен до 500 человек, но записи с камер видеонаблюдения не смогли определить владельца», — уточнило издание.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями. По мнению политика, об этом свидетельствует манера речи президента в начале и конце его выступлений. Трамп также считает, что кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантеру.