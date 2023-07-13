Трамп заявил об использовании Байденом кокаина перед выступлениями

Дональд Трамп: президента США Байдена накачивают кокаином перед выступлениями

Президента США Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Newsweek.

По мнению политика, об этом свидетельствует манера речи президента в начале и конце его выступлений. «Вы знаете, вы смотрите на Джо в начале его речи, и у него есть немного жизни. Не так много, но у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой. Он даже не может найти дорогу со сцены. Значит, что-то там происходит», — сделал выводы Трамп.

Экс-президент выступил с обвинительным заявлением на фоне обнаружения в Белом доме небольшого количества наркотика. Хотя результаты расследования секретной службы еще не обнародованы, нет никаких доказательств того, что Джо Байден или его сын Хантер имели какое-либо отношение к находке.

Ранее Трамп заявил, что кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантеру. «Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заключил Трамп.

4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», с помощью которых вещество попало в здание.