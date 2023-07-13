Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 13 июля 2023Мир

Трамп заявил об использовании Байденом кокаина перед выступлениями

Дональд Трамп: президента США Байдена накачивают кокаином перед выступлениями

Фото: Scott Morgan / Reuters

Президента США Джо Байдена накачивают кокаином перед выступлениями. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, передает Newsweek.

По мнению политика, об этом свидетельствует манера речи президента в начале и конце его выступлений. «Вы знаете, вы смотрите на Джо в начале его речи, и у него есть немного жизни. Не так много, но у него есть немного жизни. К концу речи он становится катастрофой. Он даже не может найти дорогу со сцены. Значит, что-то там происходит», — сделал выводы Трамп.

Экс-президент выступил с обвинительным заявлением на фоне обнаружения в Белом доме небольшого количества наркотика. Хотя результаты расследования секретной службы еще не обнародованы, нет никаких доказательств того, что Джо Байден или его сын Хантер имели какое-либо отношение к находке.

Ранее Трамп заявил, что кокаин в Белом доме мог принадлежать президенту Байдену или его сыну Хантеру. «Где записи службы безопасности Белого дома… которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится», — заключил Трамп.

4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми отметил, что уже ведется расследование «причин и способов», с помощью которых вещество попало в здание.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор заявил о возможной передислокации ЧВК «Вагнер»

    Российских чиновников уличили в подгонке целей под результаты

    Российского трансгендера задержали за распространение порно

    Выгоду вложений в недвижимость Сочи и ОАЭ сравнили

    ФСБ задержала подозреваемую в передаче сведений ВСУ группу россиян

    Объяснены резкие изменения в эволюции жизни на Земле

    Трамп заявил об использовании Байденом кокаина перед выступлениями

    Лавров обвинил руководство и членов НАТО в мании величия

    Стюардесса осталась с торчащей наружу костью из-за сильной турбулентности

    Зеленского попросили наказать оскорбляющих украинскую нацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости