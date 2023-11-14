ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Челябинске

ФСБ России предотвратила теракт в Челябинске, задержан местный житель

ФСБ предотвратила террористический акт в Челябинске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, местный житель планировал совершить теракт на одном из административных объектов. Для этого он готовил самодельные зажигательные смеси. Отмечается, что задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о покушении на террористический акт. Расследование дела продолжается. Сейчас обвиняемого поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина М. А. Прутченкова. Он проходит как подозреваемый по делу о государственной измене.