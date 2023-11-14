Россиянина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд: россиянин Прутченков арестован по подозрению в госизмене

Россиянин М. А. Прутченков арестован Лефортовским судом в Москве. Он проходит как подозреваемый по делу о государственной измене, передает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова М. А., подозреваемого по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — добавили в суде. Подозреваемому избрали меру пресечения: его заключили под стражу.

Других подробностей по делу в суде не раскрыли, сославшись на то, что материалы расследования засекречены. В случае признания россиянина Прутченкова виновным ему грозит срок до 20 лет тюремного заключения.

Ранее ФСБ обвинила жителя Хабаровского края в госизмене за финансирование ВСУ через криптовалюты. Уголовное дело о финансирование противника с помощью цифровых денег стало прецедентом в России.