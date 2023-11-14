Галкину и Пугачевой предсказали переезд в США

Общественник Роман Худяков заявил, что Галкин и Пугачева могут переехать в США

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (признан Минюстом России иноагентом) могут переехать в США. Его слова передает KP.RU.

«Галкину и Пугачевой надо бежать с Кипра... На Кипре скоро может начаться межнациональный и межконфессиональный конфликт», — сказал общественник, отметив, что дочь певицы Кристина Орбакайте с семьей уже давно проживает в стране.

Худяков подчеркнул, что певица и юморист «бегут туда, где деньги». Он также поделился, что недавно Галкин подбирал апартаменты в США с местным риелтором. «Вероятнее всего, семейство объединится в США, но Галкин с Пугачевой будут жить в Лос-Анджелесе», — заключил он.

Ранее муж российской певицы Вики Цыгановой поэт Вадим Цыганов объяснил, почему Алла Пугачева и Максим Галкин уже никогда не вернутся жить в Россию.