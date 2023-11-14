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16:58, 14 ноября 2023Бывший СССР

Глава офиса Зеленского встретился с советниками лидеров четырех западных стран

Ермак провел встречу с советниками лидеров США, Британии, Франции и Германии
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил в своем Telegram, что провел встречу с советниками лидеров США, Великобритании, Франции и Германии.

Он встретился с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу. Кроме того, на встрече присутствовали внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн.

Глава офиса Зеленского уточнил, что обсудил с представителями западных стран дальнейшие шаги для предоставления гарантий безопасности Украине.

Ранее Ермак заявил, что следующий год можно назвать решающим в военном конфликте на украинской территории. При этом, по его словам, ВСУ продолжают контрнаступление, а Зеленский знает, как добиться победы.

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      Алевтина Запольская
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