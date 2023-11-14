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10:39, 14 ноября 2023Интернет и СМИ

Жившая в Грузии российская телеведущая раскрыла минус страны

Чехова рассказала, что поправилась до 100 килограммов из-за застолий в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, жившая в Грузии, раскрыла минус страны. В интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света», доступном на YouTube, она рассказала, что поправилась почти до 100 килограммов из-за постоянных застолий.

Чехова рассказала, что в браке с бывшим мужем актером Гурамом Баблишвили она недолго жила в Грузии. «Я поправилась за месяц на 10 килограммов, потому что там нечего делать, кроме как есть, там каждый день застолья, там на завтрак в два этажа еду накрывают на стол, еда на еде стоит», — высказалась ведущая о жизни в стране.

Телеведущая призналась, что из-за набора веса временно перестала сниматься на телевидении. «Я была такой крупной, что особо и не хотела показываться на экране», — отметила она. По словам Чеховой, тогда она весила почти 100 килограммов.

Ранее Анфиса Чехова, побывавшая в Монако и прилетевшая в Париж, раскрыла отношение к россиянам в европейских странах. По словам ведущей, ей постоянно «рассказывают какие-то страшилки» о том, что в Европе крайне негативно относятся к россиянам. Однако, как отметила Чехова, она ни разу не столкнулась с плохим отношением со стороны европейцев.

Отношения Чеховой и Баблишвили начались летом 2009 года. В мае 2012-го у пары родился сын Соломон. Летом 2015 года телеведущая и актер поженились, но спустя почти два года, весной 2017-го, они развелись.

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      Олег Давыдов
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