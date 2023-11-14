Израильским военным поручили готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»

Нетаньяху поручил израильским военным готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что дал военным поручение подготовиться к любому возможному сценарию развития событий на границе с Ливаном, откуда движение «Хезболла» ведет обстрелы территории еврейского государства, сообщает ТАСС.

«На севере в настоящий момент идут обмены мощными ударами. Мы бьем по "Хезболле", но мое указание Армии обороны Израиля — готовиться к любому сценарию», — заявил он.

Нетаньяху также призвал призвал ливанское движение не испытывать Израиль, отметив, что в ином случае они совершат «ошибку всей жизни».

Ранее стало известно, что министр связи Израиля Шломо Каръи подписал указ о блокировке в стране ливанского канала Al Mayadeen, который он связывает с движением «Хезболла».