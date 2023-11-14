Известная российская телеведущая получила американскую визу

Телеведущей Елене Летучей с мужем одобрили туристическую визу США на три года

Известная российская телеведущая Елена Летучая сообщила, что они с мужем Юрием Анашенковым получили туристические визы в США. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Друзья, нас переполняют эмоции! Хотим поделиться космической новостью: нам одобрили визы США на три года!» — написала Летучая. По словам ведущей, они с супругом переживали из-за того, что в связи со сложной политической ситуацией «лучше совсем не подаваться».

Телезвезда заверила, что не собирается эмигрировать из России. В комментариях она пояснила, что речь идет о визе путешественника.

Елена Летучая регулярно путешествует за границу и рассказывает поклонникам о впечатлениях от той или иной страны.

Кроме того, она любит посещать различные регионы России. Так, ранее ведущая назвала Чукотку одним из любимых мест страны и выразила желание туда вернуться. Кроме того, она делилась личным списком самых живописных мест страны, в который вошли Камчатка и Алтай.

