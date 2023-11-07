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15:03, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярная телеведущая назвала любимые места в России

Телеведущая Елена Летучая назвала одним из любимых мест в России Чукотку
Елена Летучая

Елена Летучая. Кадр: Елена Летучая / YouTube

Популярная телеведущая Елена Летучая рассказала, какие места в России ей сильно понравились. В своем Telegram-канале она назвала одним из любимых мест Чукотку и выразила желание туда вернуться.

Летучая призналась, что любит путешествовать по России, в том числе в рамках рабочих съемок. «Я очень люблю Россию, очень люблю все, что касается Дальнего Востока, в этот раз мы были на Чукотке, куда я абсолютно точно хочу вернуться, мы были на Шантарских островах (Хабаровский край), в этом году мы были на Белом море», — отметила она.

Ведущая призвала россиян ездить не только за границу. «У нас в России есть просто уникальные места, Россия недооценена в плане туризма, я всегда об этом говорю», — добавила она.

Ранее Елена Летучая назвала большое количество мусора главным минусом Мальдив. Ведущая связала проблему с мусором в стране с тем, что не все отели занимаются сортировкой отходов, что усложняет ситуацию с их переработкой.

До этого Летучая во время отдыха на Бали подтвердила распространенное мнение о том, что на курорте зимой бывает очень грязный океан. Ситуацию она описала словами «Такое количество пластика, грязи, бутылок, пакетов, ты заходишь просто в океан и не можешь».

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      Олег Давыдов
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