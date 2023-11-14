Женщина впала в депрессию из-за одержимого бегом бывшего мужа

SCMP: в Китае женщина развелась с мужем из-за его одержимости бегом

Жительница Китая развелась с мужем и впала в депрессию из-за его одержимости бегом. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Женщина из провинции Хунань под псевдонимом Чжао рассказала в сети, что влюбилась в бывшего мужа по фамилии Пэн из-за его любви к бегу. Однако, по словам китаянки, именно это и разрушило их отношения в будущем. Чжао утверждает, что его увлечение превратилось в одержимость, из-за чего она приняла решение развестись с ним. На фоне разрыва с мужем у женщины началась депрессия.

После развода пятилетняя дочь бывших супругов осталась жить с Пэном. Однажды она рассказала матери, что отец на несколько часов оставил ее в закрытом автомобиле, чтобы принять участие в местных соревнованиях по бегу. Чтобы дочь спокойно просидела в машине во время мероприятия, Пэн купил ей завтрак и дал свой телефон.

Чжао пришла в ужас и потребовала от бывшего мужа объяснений. Тот заявил, что не оставлял девочку в машине надолго. «Я просто пробежал полтора километра, а затем вернулся к машине, чтобы помочь ей уснуть. Если ее не устраивает мое поведение, она может подать на меня в суд и забрать нашу дочь», — говорит Пэн.

Многие пользователи сети, узнавшие о произошедшем, осудили мужчину и назвали его эгоистом. «Запирать ребенка в машине очень опасно. Что бы он сделал, если бы с девочкой случилось что-то ужасное?» — написал один из комментаторов.

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