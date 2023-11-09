Жених бросил невесту из-за пиджака и холодильника

В Индии жених бросил невесту из-за того, что тесть не отдал ему холодильник

В Индии жених вернулся домой без невесты из-за приданого. Об этом пишет News9Live.

В окрестностях города Барейли, штат Уттар-Прадеш, жених по имени Шахбад Аамир бросил невесту у алтаря и вернулся домой со свадебной процессией. Причина оказалась в отсутствии обещанного отцом невесты приданого на свадьбе. Согласно договоренности с тестем, в него должны были войти пиджак, брюки, мотоцикл, холодильник и кулер.

По слухам, мужчина не смог исполнить обещания и отдать жениху эти вещи из-за бедности. При этом семья невесты потратила на организацию свадьбы внушительную сумму. Первым отсутствие нужных вещей заметил отец жениха, когда пошел осмотреть мотоцикл. Не найдя ни его, ни остального, он начал ругаться с гостями со стороны невесты. К нему присоединились гости со стороны жениха, завязалась драка. Более того, сами жених с невестой тоже подрались между собой.

Позднее, не поддавшись на уговоры, жених, его семья и остальные гости с его стороны отправились домой. Мать невесты Зарина Бегум после инцидента отправилась в полицию и подала на жениха жалобу из-за сорванной свадьбы. В ней она также указала, что гости со стороны жениха били женщин перед уходом.

Ранее в Индии отец решил устроить праздник в честь возвращения дочери домой после развода. Семья встретила женщину, которая съехала из дома свекра и свекрови, с барабанами и фейерверками.