Линда Евангелиста рассказала об увлечении опасными диетами после 30 лет

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста в рамках подкаста рассказала об увлечении опасными диетами.

По словам манекенщицы, до 30 лет она могла есть все, что пожелает, не заботясь о фигуре. Однако после метаболизм стал замедляться, и знаменитость начала корректировать питание. В том числе знаменитость периодически придерживалась детокс-программы Master Cleanse, которая подразумевает употребление только соленой воды и травяного слабительного чая в течение первых десяти дней.

Кроме того, дважды в год на неделю модель ездила в спа-центр We Care, расположенный в городе Палм-Спрингс, США. Там она также делала чистку организма. «То есть вы только пьете жидкость, в основном воду с лимоном и мятой и чаи. Также раз в день вы получаете стакан сока и разбавленный овощной суп», — пояснила Евангелиста.

При этом она отметила, что считает указанные диеты вредными для здоровья. «Я никогда не повторю это снова», — заключила 58-летняя манекенщица.

В сентябре Линда Евангелиста снялась для обложки журнала The Wall Street Journal (WSJ) и объявила о тяжелом заболевании. 58-летняя манекенщица предстала на черно-белом фото в однотонном платье и колготках на фоне постельного белья. В интервью изданию Евангелиста призналась, что в течение пяти лет дважды боролась с раком молочных желез.