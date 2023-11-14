Россиянин украл 1600 лотерейных билетов и проиграл

В Пятигорске мужчина украл 1600 лотерейных билетов и ничего не выиграл

В Пятигорске возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который украл 1600 лотерейных билетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, ночью мужчина пролез через окно в торговый ларек и похитил пачку лотерейных билетов. Прямо там же он стал стирать защитные слои, но ничего не выиграв, выкинул их.

Вора задержали, при нем оказалась часть уцелевших билетов, которые были возвращены владельцу.

Сумма ущерба составила 140 тысяч рублей.

13 ноября сообщалось, что преступники пробрались в подмосковный дом бизнесмена и украли ценности, наличные и автомобиль Porsche на общую стоимость 39 миллионов рублей.