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18:22, 14 ноября 2023Бывший СССР

Санду предложила лишить денег ЕС неправильно проголосовавших молдован

Санду предложила лишить денег ЕС молдаван, не поддержавших проевропейские партии

Фото: Jon Nazca / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду предложила не выделять деньги муниципалитетам, не проголосовавшим за проевропейские партии на прошедших в стране 5 ноября выборах в местные органы власти. Об этом она сообщила в эфире Radio Moldova.

Населенные пункты, которые демонстрируют свою поддержку интеграции в ЕС, должны получать деньги ЕС. Те, кто этого не сделает, получат деньги только из государственного бюджета.

Майя СандуПрезидент Молдавии

Комментируя итоги прошедших выборов, глава республики отметила, что они подтвердили поддержку евроинтеграции среди населения. При этом, правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» по итогам первого тура смогла получить на них лишь 240 мэрских постов из 623. Еще в 263 населенных пунктах завершить выборы пока не удалось.

В свою очередь, экс-президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий партию социалистов, назвал решение Санду незаконным. Он подчеркнул, что финансы находятся в бюджете государства и не принадлежат правящей партии.

По словам Додона, деньги, о которых идет речь, были взяты у европейских стран в качестве кредитов, выплачивать которые предстоит всем жителям страны.

Ранее стало известно, что Молдавия готова присоединиться к Евросоюзу без Приднестровья. При этом действующий президент республики заявила, что, увидев повышение качества жизни от евроинтеграции, Тирасполь может захотеть пойти по тому же пути.

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      Александр Курбатов
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