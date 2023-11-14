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15:51, 14 ноября 2023Бывший СССР

Молдавия заявила о готовности присоединиться к ЕС без Приднестровья

Президент Молдавии Санду: страна готова присоединиться к ЕС в два этапа без ПМР
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Zak Bennett / Pool / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова присоединиться к Европейскому союзу (ЕС) в два этапа: на первом — без Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Ее цитирует «Радио Молдова».

«Мы допускаем, что в худшем случае мы будем проводить европейскую интеграцию в два этапа: сначала правый берег, а потом левый. Как только люди увидят, как повышается уровень жизни, как растут пенсии и зарплаты, как улучшается жизнь в наших регионах, они, конечно, захотят пойти по тому же пути», — сказала она.

Глава государства отметила, что Молдавия должна выполнить все обязательства и достичь европейских стандартов к 2030 году. Кроме того, Санду выразила надежду на готовность ЕС принять республику.

8 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендацию к допуску ЕК дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам.

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      Кристина Есикова
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