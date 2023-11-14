МИД Египта обвинил Израиль в военных преступлениях

Глава МИД Египта Шукри: действия Израиля являются военными преступлениями

Действия Израиля в секторе Газа являются полномасштабными военными преступлениями по отношению к мирному населению. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри, передает РИА Новости.

«Шукри подчеркнул представительнице ООН, что израильские нарушения в отношении мирных палестинцев, в особенности женщин и детей, приравниваются к полномасштабным военным преступлениям», — отмечается в заявлении египетского МИД.

С соответствующим заявлением дипломат выступил во время встречи с заместителем генерального секретаря ООН Симу Бахус, которая возглавляет подразделение «ООН-женщины».

Ранее исламистская группировка ХАМАС обвинила Израиль в откладывании соглашения, поддерживаемого Катаром, по освобождению 100 израильских заложников в обмен на 200 палестинских женщин и 75 детей.