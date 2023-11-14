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16:10, 14 ноября 2023Мир

Минздрав Газы назвал БАПОР и Красный крест соучастниками массовых убийств в Газе

Минздрав Газы: БАПОР и МККК являются соучастниками массового убийства в Газе

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Международный комитет Красного Креста (МККК) — соучастники массового убийства палестинцев в Газе. Они больше не предоставляют услуги в анклаве. С таким обвинением выступил генеральный директор Минздрава Газы Мунир Аль-Барш в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Эти организации принимают приказы от [премьера Израиля Биньямина] Нетаньяху, а не от генерального секретаря ООН, они покинули больницы, пункты помощи, они покинули даже свои штаб-квартиры... больше не предоставляют услуги в секторе Газа», — сказал глава министерства.

Аль-Барш также обвинил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в «предательстве детей» в Газе.

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф Аль-Кудра рассказал, что окруженная израильскими военными больница «Аш-Шифа» в секторе Газа вынуждена захоронить на своей территории тела как минимум 170 человек. По его данным, 170 человек «сейчас хоронят во дворе больницы, превратившейся в братскую могилу», и еще 100 тел находятся на территории больничного комплекса, что угрожает эпидемиологической ситуации.

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      Виктория Кондратьева
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