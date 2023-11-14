Оператор карт «Мир» разрешил российским банкам принимать платежи за рубежом

Глава НСПК Комлев: установка терминалов «Мир» за рубежом соответствует закону

Намерения российских банков устанавливать терминалы для оплаты картами «Мир» за рубежом не нарушают закон, оператор платежной системы в целом одобряет развитие такой практики. Об этом в интервью РБК рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК), Владимир Комлев.

По его словам, в нынешних условиях российские банки и финтехи и так берут на себя много финансовых и прочих рисков. Поэтому со стороны НСПК было бы неверным устанавливать дополнительные препятствия, хотя определенные разъяснительные меры необходимы.

Например, в случае с использованием QR-кода процесс выглядит наиболее простым, ведь, по сути, платеж проходит на территории России. Иногда может возникнуть противоречие в валюте проведения платежа, но самих его правил они не касаются.

Другое дело, когда банк устанавливает свой POS-терминалах на территории иностранных государств, то есть трансакции совершаются там или на зарубежных сайтах. В этом случае НСПК даст дополнительные рекомендации, чтобы позволить банкам чувствовать себя в большей безопасности.

Продвижение карт «Мир» за рубежом проще всего было бы проводить через договоры с иностранными банками или платежными организациями, но здесь в процесс вмешиваются санкции. Поэтому возникает интерес к установке терминалов, в первую очередь в странах, где отдыхают россияне — Турция, Мальдивы, ОАЭ и другие направления.

Ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова заметила, что комментарий главы НСПК может подтолкнуть банки к рассмотрению вопроса, но вряд ли установка POS-терминалов станет массовой. При этом санкционные риски сохраняются даже в случае одобрения российской стороной.

В начале октября сообщалось, что карты «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы, в том числе в столице Каракасе, и на острове Маргарита, куда ездят туристы.