Карты «Мир» начали работать в Венесуэле

МИД России: карты «Мир» работают в Каракасе и на значительной части Венесуэлы

Карты российской платежной системы «Мир» начали работать на значительной части Венесуэлы. Об этом сообщил директор латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Щетинин, передает ТАСС.

«Карты "Мир" работают на достаточно большом участке территории Венесуэлы. Работают и в столице Каракасе, и на острове Маргарита, куда ездят наши туристы», — заявил дипломат во время конференции «Россия — Латинская Америка». Щетинин добавил, что сейчас ведется работа по внедрению карты на всей территории страны.

Оплату картами «Мир» в Венесуэле анонсировал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров 13 июля. Он заявил, что одним из первых мест, где это будет возможно, станет остров Маргарита. Локации отдали приоритет из-за ее привлекательности для российских туристов.

Ранее стало известно, что Россия предложит отменить визы со всеми странами Латинской Америки. Щетинин заявил, что продолжается обсуждение с Гаити, Барбадосом, Багамами, Мексикой, Тринидадом и Тобаго, а также Сент-Люсией.