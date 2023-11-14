Москвичам пообещали мороз

В Москву к концу недели придут мороз и снег

К концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. Прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.

Положительная температура при этом будет держаться до четверга, 16 ноября. В среду, 15 ноября, днем температура составит плюс 2-4 градуса Цельсия, ночью опустится до нуля. Вечером ожидается снег с дождем, местами появится гололедица. В четверг будет идти снег, днем похолодает до 0-2 градусов тепла. Ночью температура упадет до минус 1 градуса.

С пятницы, 17 ноября, станет еще холоднее. Днем в этот день будет минус 1–6 градусов, ночью — минус 4 градуса. Температура продолжит постепенно снижаться в выходные, 18 и 19 ноября. Днем в субботу она будет такой же, как и в пятницу, но ночью опустится до минус 6 градусов. Днем в воскресенье будет от 0 до минус 6 градусов, ночью — минус 6 градусов.

Ветер в течение всей недели будет часто менять свое направление. В среду он будет дуть с юго-запада со скоростью до 11 метров в секунду. В четверг направление поменяется на северо-западное, ожидается ветер до 9 метров в секунду. В субботу в столицу придет ветер переменных направлений, до 8 метров в секунду, а воскресенье он повернет на южное направление (от 2 до 7 метров в секунду). Атмосферное давление резко вырастет к концу недели. В среду и четверг оно составит 738 миллиметров ртутного столба, в пятницу дорастет до 750 миллиметров, в субботу и воскресенье — до 755.

Синоптик добавил, что в начале следующей недели в столице может немного потеплеть. По его словам, температура задержится на околонулевых значениях.

Ранее синоптики центра «Фобос» предсказали наступление метеорологической зимы в Москве 17 ноября.