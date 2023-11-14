Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:54, 14 ноября 2023Россия

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Филиал РАН: на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что магнитуда подземного толчка по оперативным, предварительным, данным составила 5,2. По информации ведомства, эпицентр располагался в Авачинском заливе, в 82 километрах от краевого центра. Очаг залегал на глубине 32 километра.

Жители сообщают, что толчок был коротким, но достаточно ощутимым. У некоторых в квартирах раскачивались подвешенные предметы, слышался хруст металлических и бетонных конструкций домов.

9 ноября в Сахалинской области рядом с Курильскими островами зафиксировали два землетрясения, магнитуда которых составила до 5,4.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      США за закрытыми дверями призвали ускорить операцию в секторе Газа. Как в СВР отреагировали на политику Белого дома?

      В Британии указали на бесполезность переговоров о членстве Украины в ЕС

      В ХАМАС заявили о готовности отпустить 100 заложников

      Минобороны Украины прокомментировало слухи об увольнениях в командовании ВСУ

      Политолог раскрыл сценарии развития конфликта Залужного и Зеленского

      Настоятель монастыря завел любовницу и лишился 25 миллионов рублей

      Медведев победил Рублева на старте Итогового турнира АТР

      Президент Индонезии призвал Байдена остановить зверства в Газе

      На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

      В США заявили о поражении Украины в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости