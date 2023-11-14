Филиал РАН: на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске жители зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в Камчатском филиале единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что магнитуда подземного толчка по оперативным, предварительным, данным составила 5,2. По информации ведомства, эпицентр располагался в Авачинском заливе, в 82 километрах от краевого центра. Очаг залегал на глубине 32 километра.

Жители сообщают, что толчок был коротким, но достаточно ощутимым. У некоторых в квартирах раскачивались подвешенные предметы, слышался хруст металлических и бетонных конструкций домов.

9 ноября в Сахалинской области рядом с Курильскими островами зафиксировали два землетрясения, магнитуда которых составила до 5,4.