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05:48, 14 ноября 2023Россия

Российские военные нанесли удары по живой силе «Азова»

МО: ВС РФ нанесли удары по участникам «Азова» на краснолиманском направлении
СюжетРоссийские войска

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Армейская авиация группировки российских войск «Центр» нанесла удары по участникам бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов" и 15-го полка национальной гвардии Украины», — отметил он.

Кроме этого, российские военные отразили атаки штурмовых групп 24-й и 63-й механизированных бригад ВСУ на краснолиманском направлении в районе торского участка. Помимо этого, были поражены около 170 целей противника в районах населенных пунктов Ямполь, Торское, Григоровка, Кировск, указал Савчук.

В начале ноября Александр Савчук сообщил, что военные РФ нанесли на краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины. Подчеркивалось, что российские войска вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов. По словам Савчука, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск.

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      Марина Совина
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