Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:52, 2 ноября 2023Россия

Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ

ВС РФ нанесли на краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что военные РФ нанесли на краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские войска вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов. По словам Савчука, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виталий Залужный похвалил системы радиоэлектронной борьбы и авиацию России, превосходящие украинские.

1 ноября российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех украинских штурмовых бригад на донецком направлении. Как сообщалось, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок. Как проходили запуски?

      Озвучен снижающий вред загрязненной окружающей среды микроэлемент

      В ЕС подняли вопрос о стратегии на случай прекращения поставок газа из России

      Нганну объяснил претензии к судившим его бой с Фьюри арбитрам

      В регионах близ зоны СВО выросли цены на аренду жилья из-за приезда жен военных

      Девушка побывала в родном городе жениха и узнала пугающую правду о нем

      В ЕП обратили внимание на 22-кратное превышение Украиной одной из квот ЕС

      Названы необычные позы для незабываемого секса

      На Украине рассказали о плачевном состоянии ВСУ на поле боя

      Российские военные нанесли огневое поражение по 160 целям ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости