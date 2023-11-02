ВС РФ нанесли на краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям ВСУ

Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что военные РФ нанесли на краснолиманском направлении огневое поражение по 160 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российские войска вскрыли и подавили около 30 артиллерийских расчетов. По словам Савчука, бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виталий Залужный похвалил системы радиоэлектронной борьбы и авиацию России, превосходящие украинские.

1 ноября российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трех украинских штурмовых бригад на донецком направлении. Как сообщалось, подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии ударили по позициям противника в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка.