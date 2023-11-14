Назван срок начала работы российского «Кондора-ФКА»

«Роскосмос»: спутник «Кондор-ФКА» начнет работу 1 января

Российский радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» начнет работу 1 января. Соответствующий срок со ссылкой на заместителя директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) госкорпорации «Роскосмос» Валерия Заичко называет ТАСС.

«Сегодня завершаются летные испытания, и с 1 января 2024 года мы будем предоставлять данные радиолокационные всем потребителям», — сказал руководитель на конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Заичко добавил, что запуск второго спутника «Кондор-ФКА» и космического аппарата «Обзор-Р» запланирован на 2024 год.

Спутник «Кондор-ФКА» был запущен с космодрома Восточный в мае на ракете «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».