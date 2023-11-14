Ремонтировать дома россиян собрались по-новому

В Госдуме собрались пресечь нерациональные траты на ремонт ветхих домов

Ремонтировать многоквартирные дома в России собрались по-новому — перед работами будут проводить техосмотр здания, чтобы выявить реальный износ. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении, пишет «Российская газета».

Авторы инициативы считают, что эта мера позволит пресечь нерациональные траты на ремонт ветхих домов, которые уже не подлежат восстановлению. «Отмечу, латать непригодные для ремонта дома недопустимо. Тратить на них бюджетные деньги и деньги граждан — преступно», — заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат Владимир Кошелев.

Также была принята поправка, согласно которой проводить техосмотр многоквартирных домов смогут только юрлица, а расходы на работы должны быть предусмотрены региональным бюджетом — эти деньги нельзя будет собирать с граждан.

Кроме того, предлагается ввести контроль за техническим состоянием домов. Специалисты должны будут регулярно проводить осмотры и проверки.

С 1 сентября в силу вступили другие изменения, которые касаются капитального ремонта многоквартирных домов. Теперь региональные фонды самостоятельно закупают стройматериалы для ремонтных работ, благодаря чему качество работ должно вырасти.

