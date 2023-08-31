Капремонт домов в России начнут делать по-новому

Life: в Жилищный кодекс внесут изменения о капремонте многоквартирных домов

Капремонт в России начнут делать по-новому — в Жилищный кодекс внесут изменения, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает издание Life.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года, они будут действовать по всей стране. Согласно новым правилам, региональные фонды начнут самостоятельно закупать стройматериалы для ремонтных работ, благодаря чему капремонт станет качественнее.

«До этого времени закупкой материалов занимались подрядчики, которые накручивали цены до 20 процентов. Сейчас же это будет исключено, что положительно скажется на качестве работ и снижении издержек. При этом, естественно, региональный оператор будет нести ответственность перед собственниками за качество самостоятельно закупленных материалов», — пояснила инвестор и предприниматель Светлана Чернявская.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательное страхование капремонта на пять лет. Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство. Согласно документу, выполнившая некачественную работу компания должна будет устранить все недочеты в течение 30 дней с момента предъявления требования.