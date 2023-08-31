Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:03, 31 августа 2023Среда обитания

Капремонт домов в России начнут делать по-новому

Life: в Жилищный кодекс внесут изменения о капремонте многоквартирных домов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Капремонт в России начнут делать по-новому — в Жилищный кодекс внесут изменения, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает издание Life.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года, они будут действовать по всей стране. Согласно новым правилам, региональные фонды начнут самостоятельно закупать стройматериалы для ремонтных работ, благодаря чему капремонт станет качественнее.

«До этого времени закупкой материалов занимались подрядчики, которые накручивали цены до 20 процентов. Сейчас же это будет исключено, что положительно скажется на качестве работ и снижении издержек. При этом, естественно, региональный оператор будет нести ответственность перед собственниками за качество самостоятельно закупленных материалов», — пояснила инвестор и предприниматель Светлана Чернявская.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательное страхование капремонта на пять лет. Соответствующий законопроект был направлен на заключение в правительство. Согласно документу, выполнившая некачественную работу компания должна будет устранить все недочеты в течение 30 дней с момента предъявления требования.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Подруга показала фото Кэмерон Диас без макияжа в честь ее 51-летия

    В России увидели риски роста цен на один вид жилья

    Биржевая цена на российскую нефть резко выросла

    Курение мальчиков в подростковом возрасте повредило гены будущих детей

    Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

    В Сочи пьяного московского туриста вынесло в море на надувной лодке

    За наследство Короля кокаина началась война. Кому достанутся бесценные мотоциклы, самолет и оружие Пабло Эскобара?

    Силовики задержали сбежавшего со службы российского военного

    Капремонт домов в России начнут делать по-новому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости