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20:55, 14 ноября 2023Мир

ООН осудила военные методы Украины

Офис Гутерриша: ООН выступила против использования Украиной противопехотных мин

Фото: Reuters

ООН осудила военные методы Украины, выступив против использования противопехотных мин в ходе конфликта. Об этом сообщает офис генсека организации Антониу Гутерриша, его цитирует ТАСС.

«Мы выступаем против использования противопехотных мин где бы то ни было», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что таким образом представитель ООН отреагировал на вопрос о применении властями Украины противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.

Ранее Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявил, что Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. По словам члена UNIDIR Марка Хизнея, это произошло в Харьковской области в 2022 году.

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      Виктория Кондратьева
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