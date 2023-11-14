Офис Гутерриша: ООН выступила против использования Украиной противопехотных мин

ООН осудила военные методы Украины, выступив против использования противопехотных мин в ходе конфликта. Об этом сообщает офис генсека организации Антониу Гутерриша, его цитирует ТАСС.

«Мы выступаем против использования противопехотных мин где бы то ни было», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что таким образом представитель ООН отреагировал на вопрос о применении властями Украины противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.

Ранее Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявил, что Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. По словам члена UNIDIR Марка Хизнея, это произошло в Харьковской области в 2022 году.