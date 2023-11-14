Институт ООН обвинил Украину в нарушении Оттавской конвенции в Изюме

Институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) заявил, что Украина неоднократно нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. По словам члена UNIDIR Марка Хизнея, это произошло в Харьковской области в 2022 году.

Есть веские основания полагать, что Украина во время боев в Изюме в 2022 году нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин Марк Хизней Член Института ООН по исследованию проблем разоружения

Также UNIDIR заявил о наличии у него свидетельств применения запрещенных противопехотных мин в Донецке. Там сослались на видео местных жителей, которые сняли кадры с подобными снарядами на земле.

Human Rights Watch также обвиняла ВСУ в использовании запрещенных мин

Международная правозащитная организация еще летом этого года также заявляла, что обнаружила доказательства «неизбирательного использования» Вооруженными силами Украины (ВСУ) запрещенных противопехотных мин «Лепесток» против российских войск. Human Rights Watch (HRW) призвала правительство Украины выполнить обязательство не применять их, а также провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

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Минобороны Украины отвечало организации, что ВСУ соблюдают все международные обязательства, но в HRW заявили, что не получили ни одного конкретного ответа ни на один из вопросов о применении мин в районе Изюма.

Мины «Лепесток» опасны сложностью обнаружения и разминирования

Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказывал, что такие противопехотные мины распространяются хаотично и могут сдетонировать даже спустя годы. «Основная опасность этой мины в том, что она достаточно быстро сливается с местностью, запыляется, и ее достаточно трудно заметить, особенно неподготовленному человеку», — говорил эксперт, указав, что чаще всего на них подрываются мирные граждане, поскольку внешний вид «Лепестков» часто не вызывает опасений.

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«Лепестки» бывают двух типов — те, которые взрываются в течение короткого времени, и те, которые остаются в боевом состоянии до тех пор, пока их не разминируют.

Украина ратифицировала Оттавский договор в 2005 году

Конвенция о запрете противопехотных мин предусматривает запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожение. Участниками договора являются более 160 государств. Он был подписан в Оттаве 3 декабря 1997 года. Украина ратифицировала его в 2005 году. Россия, а также США, Китай, Израиль и еще ряд стран не присоединились к этому договору.