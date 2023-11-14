ООН обвинила Украину в нарушении конвенции о противопехотных минах

ООН: Украина неоднократно нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин

Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней обвинил Украину в неоднократном нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте организации.

По его словам, есть веские основания полагать, что Киев нарушил договор 1997 года во время боев в Изюме, Харьковская область, в 2022-м. У UNIDIR также есть свидетельства применения противопехотных мин, в частности в Донецке, где местные жители снимали, как подбирают эти снаряды или стреляют по ним.

В конце июня правозащитная международная организация Human Rights Watch (HRW) обнаружила доказательства «неизбирательного использования» украинской армией запрещенных противопехотных мин. Организация направила письмо в правительство Украины, но не получила ответа.

В сентябре HRW подтвердила, что от обстрела Вооруженных сил Украины кассетными снарядами в 2022 году погибли мирные жители города Изюма.

Украина в 2005 году ратифицировала международный договор 1997 года о запрете противопехотных мин и обязательном уничтожении запасов этого оружия.