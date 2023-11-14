Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 14 ноября 2023Бывший СССР

ООН обвинила Украину в нарушении конвенции о противопехотных минах

ООН: Украина неоднократно нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней обвинил Украину в неоднократном нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте организации.

По его словам, есть веские основания полагать, что Киев нарушил договор 1997 года во время боев в Изюме, Харьковская область, в 2022-м. У UNIDIR также есть свидетельства применения противопехотных мин, в частности в Донецке, где местные жители снимали, как подбирают эти снаряды или стреляют по ним.

В конце июня правозащитная международная организация Human Rights Watch (HRW) обнаружила доказательства «неизбирательного использования» украинской армией запрещенных противопехотных мин. Организация направила письмо в правительство Украины, но не получила ответа.

В сентябре HRW подтвердила, что от обстрела Вооруженных сил Украины кассетными снарядами в 2022 году погибли мирные жители города Изюма.

Украина в 2005 году ратифицировала международный договор 1997 года о запрете противопехотных мин и обязательном уничтожении запасов этого оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      В Кремле пообещали проверить жалобу на имитацию возврата валютной выручки

      Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

      Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

      Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

      В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

      Названа особенность российского Checkmate

      В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

      ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

      В приграничном российском регионе более чем на два месяца запретили салюты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости