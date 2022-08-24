Названа главная опасность мин «Лепесток»

Военный эксперт Рожин назвал незаметность главной опасностью мин «Лепесток»

Противопехотные мины «Лепесток» очень сложно обнаружить и разминировать из-за их хаотичного распространения. Они могут сдетонировать даже спустя годы. Об этом рассказал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал главную опасность этих боеприпасов.

Чем опасны «Лепестки»?

Мины «Лепесток» бывают двух типов — те, которые взрываются в течение короткого времени, и те, которые остаются в боевом состоянии до тех пор, пока их не разминируют. Использование таких боеприпасов запрещено Оттавской конвенцией. Однако российская сторона утверждает, что Украина использует их во время специальной военной операции. «В частности, такими ракетами обстреливался Донецк и вся территория Белгородской области, активно ими засыпаются прифронтовые территории», — отметил Борис Рожин.

Основная опасность этой мины в том, что она достаточно быстро сливается с местностью, запыляется, и ее достаточно трудно заметить, особенно неподготовленному человеку Борис Рожин эксперт центра военно-политической журналистики

По словам военного эксперта, чаще всего на таких минах подрываются мирные граждане, поскольку внешний вид «Лепестков» часто не вызывает опасений.

«Такая мина обычно отрывает стопу или сильно ее повреждает, и человек, по сути, лишается ступни. Иногда могут быть более серьезные осколочные последствия», — сказал он.

Угроза замедленного действия

По состоянию на 2020 год у Украины на вооружении находилось около трех миллионов таких мин. По словам Бориса Рожина, они будут опасны еще очень долго.

Эту угрозу нельзя недооценивать, а сам факт, что этими минами минируют жилые города — это очевидное военное преступление Борис Рожин эксперт центра военно-политической журналистики

«Вся история с минированием Украины означает, что мины там будут убирать десятки лет, еще много гражданских людей на них погибнет. Это происходит во время любого подобного конфликта, где осуществляется хаотичное минирование без подробного картирования минных полей», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Москве у посольства США появились около десятка наклеек с изображением противопехотных мин «Лепестков».