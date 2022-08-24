У посольства США в Москве появились изображения противопехотных мин «Лепесток»

В Москве у посольства США появились изображения противопехотных мин «Лепесток»

В Москве у посольства США появились около десятка наклеек с изображением противопехотных мин «Лепесток», которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, изображения наклеены на тротуаре на Садовом кольце и на бетонных блоках около здания посольства. На листовках написано, что Украина продолжает использовать «Лепестки» против мирных жителей.

Множество противопехотных мин «Лепесток» нашли после обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мины «были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии».

«Лепесток» устанавливают дистанционно — мина срабатывает, когда человек на нее наступает. Боеприпас из-за его необычной формы трудно опознается мирными жителями как опасный объект.