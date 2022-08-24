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У посольства США в Москве появились изображения противопехотных мин «Лепесток»

В Москве у посольства США появились изображения противопехотных мин «Лепесток»

Фото: РИА Новости

В Москве у посольства США появились около десятка наклеек с изображением противопехотных мин «Лепесток», которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, изображения наклеены на тротуаре на Садовом кольце и на бетонных блоках около здания посольства. На листовках написано, что Украина продолжает использовать «Лепестки» против мирных жителей.

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Множество противопехотных мин «Лепесток» нашли после обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области. Тогда губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что мины «были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии».

«Лепесток» устанавливают дистанционно — мина срабатывает, когда человек на нее наступает. Боеприпас из-за его необычной формы трудно опознается мирными жителями как опасный объект.

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Анастасия Шейкина
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