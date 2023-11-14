Вероятность падения цен на жилье в России оценили

Риелтор Барсуков счел маловероятным падение цен на жилье до весны 2024 года

До весны 2024 года ждать падения цен на недвижимость в России не стоит. Вероятность удешевления жилья в стране оценил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт убежден, что цены на квартиры начнут снижаться, если ключевая ставка Центробанка продержится на уровне 15 процентов до марта. «Сегодня уникальнейшая ситуация, когда мало спроса и мало предложений. У нас цены завышенные, реальная цена должна быть, как в августе, а она с августа поднялась процентов на пять. Для наполнения рынка нужно, чтобы высокая ключевая ставка продержалась до марта. Тогда можно говорить, что цены начнут возвращаться к июньским, не ниже», — пояснил Барсуков.

Риелтор добавил, что при снижении ключевой ставки до 13 процентов в феврале цены на жилье зафиксируются, а если ее решат понизить до 10 процентов, недвижимость начнет дорожать. Подобная динамика возможна из-за того, что рынок не успеет наполниться предложением, считает специалист.

Ранее риелтор Сергей Шлома предсказал, что цены на вторичное жилье в России снизятся в 2024 году. По прогнозам эксперта, стоимость готовых квартир станет меньше примерно на 30 процентов на фоне неизбежного ослабления спроса.